Cresce il malumore della Curva: Si rischia un autunno bollente

Ci sono pochi dubbi sul fatto che sia un periodo delicato quello che sta vivendo la Fiorentina. Su La Nazione di stamani si legge come stia crescendo il malumore all’interno dei tifosi viola anche quelli della curva: la posizione scelta per il momento è quella di attesa: saranno i prossimi risultati a determinare le mosse future.

Ormai c’è un acclarato malcontento social (basti vedere i commenti dei tifosi sotto i post della società), ma l’impressione è che anche il tifo organizzato potrebbe tornare ad esprimere il proprio malcontento nelle prossime settimane in base ai risultati che arriveranno dal campo. In questi giorni prima della sosta, la formazione viola giocherà quattro volte in campionato e due in Conference League.