Cresce la febbre del match in casa Salernitana, ma niente maxischermo per vedere la partita con la Fiorentina. L’iniziativa del patron Iervolino

La Fiorentina, domenica all’ora di pranzo, andrà in scena in un Arechi che va verso il sold out. Sono previste almeno ventimila persone per una sfida che si preannuncia entusiasmante e spettacolare tra la squadra di Italiano, reduce da tre vittorie consecutive e a caccia di un posto in Europa, e la Salernitana di Nicola, rinvigorita dalle ultime due vittorie consecutive e lanciata verso la conquista di una salvezza che resta difficile ma non più così complicata come qualche settimana fa.

Inoltre negli ultimi giorni si era parlato dell’iniziativa da parte del club di installare un maxischermo per vedere la partita contro i gigliati, ma pare che il tutto non possa essere autorizzato. Il club del patron Iervolino aveva fatto richiesta al Comune, al Prefetto e alla Questura ma sono state richieste ulteriori integrazioni prima della convocazione della Commissione provinciale di vigilanza che dovrà poi emettere un parere vincolante. Probabile quindi che possa essere installato in occasione di uno dei due scontri diretti previsti nelle prossime settimane all’Arechi, contro il Venezia o contro il Cagliari.