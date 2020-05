Crespo e un futuro in viola? – “Firenze è bellissima, come tutta la Toscana. Sono pronto a fare il massimo”

L’ex calciatore e ora allenatore Hernan Crespo è intervenuto a Goal.com parlando di un futuro in Italia e alla Fiorentina: “E’ una bella città Firenze e anche la Toscana è bellissima. Si mangia bene, ci sono stato in vacanza, è’ un posto meraviglioso. Sul lavoro farei il massimo, per i miei giocatori e per farli rendere nel miglior modo. Ma il tempo dirà dove lavorerò, non so se il destino mi vedrà in Argentina o in Europa”.

Il futuro è ancora incerto per Crespo ma un occhiolino alla panchina viola l’ha già strizzato. Un altro grande campione, si leva gli scarpini e infila la giacca diventando allenatore.