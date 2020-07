Criscitiello: “Che delusione la Fiorentina. Il primo anno di Commisso è andato malissimo e sul futuro…”

Il direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, traccia un commento negativo sulla prima stagione della Viola targata Commisso. “Che delusione anche la Fiorentina – scrive Criscitiello – ancora in corsa per non retrocedere. Malissimo il primo anno di Commisso. Le idee sul futuro devono essere chiare e senza azzardi”. Un commento dunque tranchant per una squadra che era partita per fare meglio rispetto a quanto fatto finora in campo.

