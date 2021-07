Criscitiello: “Chiesa se ne è andato dalla sua Firenze tra gli insulti della gente che lo voleva a lottare ancora per la salvezza invece che per l’Europeo”

Editoriale su Tmw da parte di Michele Criscitiello, che parla di Chiesa e ricorda i suoi tempi in cui nella Primavera della Fiorentina non sembrava tra i talenti più promettenti: “Chiesa è l’immagine bella della nostra giovane Italia. Lo abbiamo conosciuto, su Sportitalia, sotto tutti i punti di vista con il campionato Primavera. Lo abbiamo visto esordire, crescere ed esplodere. Il figlio di Enrico. Una volta. Ha fatto l’impresa di passare da figlio di Enrico ad Enrico che ora è il papà di Chiesa. Non era facile. Ci è riuscito con il lavoro e l’umiltà. Federico giocava nelle giovanili della Fiorentina, neanche in Primavera, ed Enrico spesso veniva ospite a Sportitalia. Una sera, fuori onda, mi disse: mio figlio non fa il calciatore ma si diverte. Gli dico sempre che chi non fa almeno 300 presenze in serie A non si può considerare un calciatore. Enrico non lo sento da un po’ perché giustamente ha capito che con l’esplosione di Federico doveva restare 10 passi indietro e in silenzio. Federico non ha un procuratore, ascolta solo i consigli di papà e se ne è andato dalla sua Firenze scappando tra gli insulti della gente che sperava in un altro anno a lottare per la salvezza e non una stagione per sognare l’Europeo. Giustamente ognuno fa il proprio mestiere. Chi il calciatore e chi il tifoso”.