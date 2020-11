Criscitiello: “Commisso ci sta capendo poco di allenatori. Senza garanzie per lo stadio, non metterà soldi veri sulla Fiorentina”

Nel suo editoriale per Tmw, Michele Criscitiello ha commentato l’operato di Commisso sulla panchina della Fiorentina: “La Fiorentina commette sempre i soliti errori perché Commisso, al suo secondo anno viola, ci sta capendo davvero poco nella gestione degli allenatori italiani. I tifosi viola sognavano un Sarri o uno Spalletti ma le decisioni di Commisso si commentano da sole: fin quando non avrà la garanzia del nuovo stadio, soldi veri in questa società non li metterà. Sarri fermo ci sta, sono passati pochi mesi dall’addio alla Juventus ma, come dicevamo, stona la sosta forzata di Max Allegri. Ma quanti, come Allegri, sono stati bruciati da Direttori incapaci e Presidenti frettolosi? Certamente, parliamo di nomi di livello più basso e neanche paragonabili al palmares di Allegri ma quello che vogliamo dimostrare è che in Italia commettiamo sempre il solito errore: troppo presto portiamo allenatori giovani sui grandi palcoscenici e troppo presto li bruciamo, senza alcuna via di mezzo”.

0 0 vote Article Rating