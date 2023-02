Criscitiello: “Commisso dice tante verità e non scende a compromessi con nessuno. Ha ragione lui”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, è sceso in campo per difendere a spada tratta il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo il suo sfogo (con l’attacco alla Juventus) di ieri sera, che ha prodotto polemiche e reazioni.

“Commisso ha 73 anni – ha scritto Criscitiello su Twitter – La sua azienda fa 1 miliardo di ebitda. Ha conquistato l’America non avendo neanche i soldi del pane. Oggi, giustamente, dice tante verità e non scende a compromessi con nessuno. Il calcio italiano deve ripartire da zero! Ha ragione Rocco”.