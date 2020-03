Criscitiello: “Finire ora o finire a giugno, per la Fiorentina non cambia niente. Viola a riposo fino al termine e la Lega risarcirà economicamente”

Quando riprendere e in che modo vogliamo portare a termine questa stagione calcistica? Fare previsioni di sorta è un azzardo, però il tema sussiste e stiamo sentendo e leggendo le più disparate previsioni. Sull’argomento il direttore di SportItalia e Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, scrive: “Se vogliamo chiudere anche la Champions e l’Europa League, mettiamoci in testa che non possiamo giocare 13 giornate (per alcuni) e 12 per tutti gli altri. Sono troppe. Serve un mini campionato dando molta valenza alla classifica attuale. Servono i play off e i play out. Quelle a centroclassifica non avranno nulla da chiedere anche se il campionato finisse oggi. Con tutto il rispetto di Parma, Sassuolo, Bologna, Cagliari e Fiorentina finire ora o finire a giugno non avrebbe senso. Zero. Cambierebbe una posizione in più? Amen. La Lega risarcirà economicamente questi club sul prossimo campionato per le partite non disputate”.