Criscitiello: “Firenze sarebbe una bella avventura per De Zerbi e Petrachi. Insieme formerebbero una bella coppia”

Il direttore di SportItalia e Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, in un suo editoriale parla di una coppia che, a suo giudizio, potrebbe fare le fortune della Fiorentina: “De Zerbi è un altro figlio della gavetta. Si parla di lui a Firenze con Petrachi. Il Direttore lo voleva già alla Roma prima di Fonseca. Firenze sarebbe una bella avventura per De Zerbi e Petrachi; insieme formerebbero una bella coppia”.

Poi aggiunge sull’attuale tecnico del Sassuolo: “De Zerbi la gavetta l’ha fatta ma, nella testa, la continua a fare. Rispetto a Gattuso continua a seguire le squadre degli scappati di casa per intenderci. Non saprei dirvi di Italiano perché non lo conosco minimamente. De Zerbi è bravo, malato di calcio, super professionale ma soprattutto è più umile da grande allenatore che da calciatore di fine carriera”.