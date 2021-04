Criscitiello: “Il Napoli rimpiangerà Gattuso e la sua partenza”

Gennaro Gattuso potrebbe essere il prossimo allenatore della Fiorentina. E il Napoli è destinato a rimpiangerlo. Questo almeno è il giudizio del direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello.

“Il Napoli rimpiangerà il lavoro fatto da Gennaro Gattuso – scrive Criscitiello – e non dimentichiamoci dove erano gli azzurri al suo arrivo e come era messa la squadra. Ancelotti ha lasciato le macerie, Gattuso ha ricostruito una casa rasa al suolo. De Laurentiis aveva apprezzato poi, non si conosce bene il motivo, ha iniziato a remare contro. Effetto boomerang. Gli allenatori spesso tolgono valore alla squadra, Gattuso invece ha ridato forza e consapevolezza ad un gruppo finito”.