Criscitiello: “Il vero flop è stata la mancata cessione di Chiesa. Se il Real ha fatto a meno di Ronaldo, la Fiorentina avrebbe potuto fare a meno di lui”

Il direttore di SportItalia e di Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, riserva alcune critiche alla Fiorentina per la gestione della squadra fatta la scorsa estate. “Diventa difficile migliorare la Fiorentina che è stata cotta talmente a lungo che si è bruciata – scrive – La proprietà paga l’inesperienza del primo anno ma soprattutto la conferma della guida tecnica di Montella. Alla viola servono almeno tre calciatori che diano qualità, ma altri dovranno andare via perché in molti sono arrivati a fine corsa e il vero flop è stata la mancata cessione di Chiesa“.

Sull’attaccante viola aggiunge: “Quando un calciatore vuole andare deve essere libero di farlo, a maggior ragione se diventa una grande opportunità economica per una società che non si chiami Real Madrid o Barcellona. Se il Real ha fatto a meno di Ronaldo, la Fiorentina avrebbe potuto fare a meno di Chiesa. Un conto è venderlo all’apice della sua carriera, un altro è cedere un pezzo pregiato della tua rosa dopo un anno di alti e bassi”.