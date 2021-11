Criscitiello: “La scuola Italiano fa godere Firenze. La Fiorentina poteva fare quattro punti tra Juventus e Milan, non sempre l’estremismo aiuta”

Il giornalista Michele Criscitiello ha parlato anche di Fiorentina e della partita contro il Milan nel corso dell’editoriale scritto per TMW.

Questo il suo pensiero: “La scuola Italiano fa godere Firenze. Con i suoi pro e i suoi contro. L’allenatore viola ha portato un cambio di mentalità nella squadra ma anche di gioco. La Fiorentina poteva fare, senza problemi, 4 punti tra Juventus e Milan. Ne ha fatti 3 ma ha dimostrato che questa squadra gioca a calcio. A volte troppo. Il gol preso, su errore di Bonaventura, è una forzatura che gli allenatori dovrebbero evitare. Bonaventura ha fatto un disastro ma l’estremismo non sempre aiuta. Un 4-3 è sempre spettacolare, certo, ma se vogliamo guardare ai contenuti tecnici troviamo troppi errori in una sola partita di Serie A”.

Continua così Criscitiello: “Tatarusanu e Gabbia possono giocare per squadre in lotta dal decimo posto in giù, Bonaventura che sbaglia quella palla farebbe pensare al migliore in campo nel Milan ma gioca con la Fiorentina ormai da tempo e Theo che non sente l’uomo ci fa tornare alle basi della scuola calcio. Pioli sta facendo il massimo ed è cresciuto tantissimo da quando è al Milan ma bisogna ammettere che le seconde linee rossonere non sono di livello”.