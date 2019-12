Criscitiello: “La società non perdonerà a Pradè l’errore fatto con l’allenatore. I pezzi pregiati della Fiorentina si stanno svalutando”

Nel consueto editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha commentato l’attuale situazione in casa Fiorentina e del particolare retroscena che vedeva Gattuso sulla panchina viola. Di seguito alcune parti del pensiero di Criscitiello: “Il grande errore è stato confermare un allenatore già delegittimato al termine della scorsa stagione. Non si sarebbe dovuto confermare un mister che, quasi, avrebbe portato la squadra in serie B. L’arrivo di Daniele Pradè è stato il miglior atterraggio possibile per l’aeroplanino, ma anche l’operato del Direttore inizia a diventare indifendibile”.

E su Pradè: “Il DS viola è uomo di calcio e si sarebbe dovuto accorgere prima che il cambio andava fatto quando i tempi erano giusti. Ha aspettato troppo e adesso dovrà accontentarsi. Questo, Commisso e Barone non glielo perdonano perché loro avevano bloccato Gattuso da settembre ma per stare dietro a Montella hanno perso il treno giusto. Questa stagione sta deprezzando il valore di molti calciatori importanti, su tutti Chiesa, ma soprattutto non stanno rendendo i calciatori arrivati in estate”.