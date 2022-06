Criscitiello: “Se Infantino va a casa di Lotito insieme a Barone vuol dire…”

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello in un editoriale pubblicato su TMW, ha parlato della visita congiunta del presidente della Fifa, Gianni Infantino e del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in casa Lazio avvenuta ieri sera.

“Il numero 1 della Fifa – ha scritto – quindi del calcio mondiale, è andato a far visita a Formello a Claudio Lotito, nemico numero 1 del Presidente della Figc. C’era anche Joe Barone della Fiorentina. Incontri non casuali testimoniati in esclusiva su Sportitalia”.

Poi ha aggiunto: “La presenza di Infantino di domenica sera a Casa Lotito è un segnale chiarissimo. La Fifa è contro la FIGC e nella guerra made in Italy ha preso posizione. Un bel problema per il nostro calcio se Infantino si schiera in questa maniera così evidente. Forse la strada che abbiamo preso, come Figc, non è proprio quella giusta. E la colpa non è solo del Mondiale in Qatar”.