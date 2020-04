Criscitiello si schiera con la Fiorentina: “Va abolita la burocrazia per chi vuole costruire un proprio stadio”

Nel corso dell’editoriale scritto per tuttomercatoweb.com, il giornalista Michele Criscitiello ha lanciato tre proposte per il futuro del calcio italiano. La seconda tira in ballo anche la Fiorentina e il tema del nuovo stadio: “Liberalizzare e abolire la burocrazia per i club che vogliono costruire un proprio stadio. Senza stadi di proprietà il calcio italiano non ha futuro. E soprattutto non sarà mai attraente per nuovi investitori. Non possiamo vivere sempre sulla vendita collettiva dei diritti tv. Dobbiamo costruire, quanto prima, gli stadi e bisogna prevedere degli incentivi per i club. Sarebbe la vera svolta. Anche qui serve il Governo. Abolire le leggi che bloccano le iniziative dei Presidenti. Certamente bisogna rispettare le leggi. L’esempio non è Cagliari e non è Cellino ma gli esempi sono la Juve, l’Udinese e il Frosinone. Dovranno essere, in futuro, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina“.