Criscitiello: “Tra Fiorentina e Lazio si stanno rompendo i rapporti. La motivazione, è legata al pagamento delle tasse e…”

Tensioni tra Fiorentina e Lazio a livello dirigenziale? Sarebbe ciò che filtra, secondo il giornalista Michele Criscitiello, che ha parlato così a SportItalia sulla questione: “C’erano ottima rapporti tra Lotito e Joe Barone, tra la Lazio e la Fiorentina, rapporti che si stanno un po’ rompendo, il tutto, per la vicenda pagamento delle tasse, sul fatto di prendere dei soldi dallo stato.

Poi Criscitiello, ha parlato di un contatto nelle ultime ore: “Barone non è in Italia (è in Qatar ndr) ma c’è stato un contatto non proprio positivo tra le parti”.