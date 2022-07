Criscitiello: “Tutti ignorano la Fiorentina, ma invece sta lavorando benissimo sul mercato”

Nel corso dell’editoriale scritto su TMW, il giornalista Michele Criscitiello si è soffermato anche sul calciomercato delle squadre italiane e, in breve, sulle mosse della Fiorentina.

“Chi non ci sembra del tutto in linea con i programmi è il Napoli. In queste condizioni non si parte neanche per la lotta scudetto. Il massimo che si può ottenere è la conferma di un piazzamento tra le prime 4. Sostituire Koulibaly non è semplice ma il Napoli non ha dato neanche l’idea di essere troppo sul pezzo. 4-5 nomi ma nessuno di convincente. Il club è tranquillo, tifosi e Spalletti un po’ meno. Il rischio di avere una squadra nettamente più debole c’è anche alla luce delle concorrenti che si rinforzano. Attenzione perché Roma e Lazio potrebbero sistemare i problemi della scorsa stagione e potrebbero farsi trovare più pronte. Oltre alla Fiorentina, che tutti ignorano, ma che invece sta lavorando benissimo sul mercato”.