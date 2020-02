Criscito dal passaggio alla Fiorentina al bacio della maglia

Nelle ultime ore di mercato, Domenico Criscito è stato vicinissimo a trasferirsi alla Fiorentina. Il difensore del Genoa ha deciso però di rimanere in maglia rossoblu per l’attaccamento a questa squadra e per non lasciare la squadra in un momento così difficile di classifica.

E ieri si è trasformato in protagonista, realizzando un gol su rigore (dopo averne sbagliato uno proprio contro la Fiorentina la settimana precedente) nel pareggio ottenuto dalla formazione ligure contro l’Atalanta, e baciando la propria alla maglia. In pratica così ha ricominciato a scrivere la sua storia in rossoblu che stava per chiudersi.