Criscito: “E’ stato proprio Kokorin a voler correre il rischio di trasferirsi alla Fiorentina. E’ un attaccante eccezionale, non a caso Capello e Mancini…”

Domenico Criscito e Aleksandr Kokorin sono stati compagni di squadra quando entrambi militavano nello Zenit San Pietroburgo. L’attuale difensore del Genoa ha commentato il passaggio dell’attaccante alla Fiorentina, dicendo: “Mi sono congratulato con lui per questo trasferimento e gli ho augurato sinceramente buona fortuna. Lo seguo con simpatia e gli auguro di avere successo a Firenze”.

Poi ha aggiunto: “E’ un attaccante eccezionale, non a caso è stato tanto elogiato sia da Fabio Capello che da Roberto Mancini. E con i suoi partner offensivi, Kokorin, di solito ha buoni rapporti. Certo, alla Fiorentina sarà difficile per lui, perché questa è la sua prima esperienza all’estero, ma lui stesso ha voluto correre il rischio”. Le dichiarazioni di Criscito, riportate in Italia da Fiorentinanews.com sono state rilasciate a Sport Express.