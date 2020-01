Criscito in arrivo a Milano: in ballo c’è il trasferimento alla Fiorentina

Nelle ultime ore in ottica Fiorentina è uscito prepotentemente il nome di Domenico Criscito. Il difensore, tornato al Genoa per chiudere lì la carriera e proseguire con un futuro da dirigente, sarebbe rimasto spiazzato, per usare un eufemismo, dalla disponibilità del Grifone alla sua partenza. L’ex Zenit, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è in arrivo a Milano per discutere vis-à-vis del suo futuro. La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Genoa: la palla adesso, è nelle mani dello stesso Criscito, che dovrà decidere il suo futuro.