Criscito: “Kokorin versatile e dotato, non deve tirarsi indietro e accettare l’aiuto. Non vedo l’ora di riabbracciarlo”

Chi conosce bene il nuovo attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, per averci giocato assieme ai tempi dello Zenit San Pietroburgo, è il difensore del Genoa, Domenico Criscito.

Il capitano rossoblu ha dichiarato su di lui: “Con l’Inter ha giocato poco ma è un elemento versatile e ben dotato. È veloce, tecnico, forte, gioca bene con la testa e deve solo acquisire fiducia. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui vedrò Alexandr sul campo per abbracciarlo e sarò felice perché non lo incontro da tre anni. Che consiglio darei a Kokorin, Miranchuk e Shomurodov? Non tirarsi indietro e accettare l’aiuto. Certo, ci saranno difficoltà, soprattutto all’inizio ma i ragazzi saranno aiutati”.