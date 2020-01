Criscito, nuovo summit nella sede del Genoa. La Fiorentina valuta le alternative

Arrivano ulteriori aggiornamenti sull’affare che potrebbe portare Domenico Criscito alla Fiorentina. Negli ultimi minuti sta andando in scena un nuovo summit, da dentro o fuori, nella sede del Genoa, con il giocatore sempre più orientato a rimanere in rossoblu. In attesa di una risposta da Criscito la Fiorentina sta valutando le alternative: secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, si tratta di Diego Laxalt, in prestito al Torino ma di proprietà del Milan. Sullo sfondo anche Juan Jesus, già accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane.