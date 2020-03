Criscito torna sul possibile approdo alla Fiorentina: “La maglia del Genoa la sento mia, togliermela è molto difficile”

Il difensore del Genoa Domenico Criscito, a un passo dalla Fiorentina nel mercato di gennaio, ha parlato attraverso un intervista social per gianlucadimarzio.com dell’emergenza coronavirus e anche del mercato: “E’ una situazione spiacevole per tutta l’Italia. Ho già fatto tanti appelli, è necessario donare per salvare tante vite e stare vicini a medici e infermieri che rischiano ogni giorno. Bisogna restare a casa e lo dobbiamo a loro. Speriamo che possa finire presto, torneremo in strada ad abbracciarci. Possibile partenza dal Genoa? Questa maglia è mia, è difficile togliermela”.