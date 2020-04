Crisi economica in vista per la Fiorentina? Macchè, ecco l’incredibile cifra guadagnata da Commisso durante l’emergenza COVID-19

Secondo uno studio pubblicato ieri dall’Institute for Policy Studies che ha riguardato i guadagni dei colossi del mondi tech e non solo, la Mediacom di Rocco Commisso sarebbe l’ottava azienda del settore ad aver fatturato di più durante l’emergenza Coronavirus. I dati riportati dallo studio fanno fede al periodo che va dal 1 Gennaio 2020 al 10 Aprile 2020 e la società di Commisso in questo lasso di tempo ha guadagnato ben 1,9 miliardi di dollari. Guida la classifica il solito Jeff Bezos proprietario di Amazon con 25 miliardi guadagnati.

Nello stesso studio si può leggere: “Il crollo del mercato azionario in origine ha fatto perdere a Commisso 800 milioni di dollari, ma il suo patrimonio netto è stato recuperato nel momento in cui Mediacom ha ottenuto un accordo di finanziamento il 23 marzo, che ha ridotto i pagamenti degli interessi e ha esteso la stragrande maggioranza delle scadenze dei debiti della società”.