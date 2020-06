Cristoforo: “Dopo l’addio di Paulo Sousa si è rotto qualcosa tra me e la Fiorentina. Spero di rimanere all’Eibar”

Il centrocampista della Fiorentina attualmente in prestito all’Eibar, Sebastian Cristoforo, ha rilasciato un’intervista a El Observador. Ecco le sue parole più rilevanti: “Pandemia? Periodo molto complicato, l’ho passata da solo allenandomi, guardando film e leggendo libri. Peñarol? Sogno di tornarci un giorno ma adesso, nonostante sia sotto contratto con la Fiorentina (fino al 2021), mi piacerebbe continuare all’Eibar (il riscatto sarà automatico in caso di salvezza, attualmente il club è sedicesimo). Perchè non ho continuato con i viola? Nel mio primo anno, con mister Sousa, giocai più di venti partite poi, con i successivi allenatori, non ho preso confidenza. I più forti con cui ho giocato? A Firenze sicuramente Gonzalo, Badelj, Valero e Ilicic”.

0 0 vote Article Rating