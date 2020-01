Cristoforo: “Ho giocato poco nell’ultimo periodo per motivi tecnici, ma sto bene”

Presentazione anche Sebastian Cristoforo quest’oggi all’Eibar. Il direttore sportivo della società iberica Fran Garagarza ha dichiarato: “E’ il giocatore che volevamo e crediamo che ci daranno prestazioni immediate. I negoziati con la Fiorentina sono stati rapidi e siamo soddisfatti”. E il giocatore ha aggiunto: “Il desiderio di poter aiutare la squadra mi ha spinto a venire qui.Negli ultimi tempi ho giocato poco per motivi tecnici, ma sto bene e sono disponibile quando verrò chiamato in causa. Mi piacerebbe esordire già con l’Atletico”.

Con la salvezza ed almeno dieci partite giocate da almeno quarantacinque minuti l’una, Cristoforo sarà riscattato obbligatoriamente dalla società iberica.