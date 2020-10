In conferenza stampa si è presentato l’ex centrocampista della Fiorentina e nuovo acquisto del Girona Cristoforo. Queste le sue parole: “Sono felice qui. Con la Fiorentina mi sono allenato e ho anche giocato in amichevole. Mi sento già proto. Sono stato più volte vicino al Girona ma alla fine non si era concretizzato niente. Sono carico per aiutare la squadra in una stagione che non sarà facile in seconda divisione”.

0 0 vote Article Rating