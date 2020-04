Crolla un ponte in Toscana: coinvolti due furgoni in transito

Il ponte sul fiume Magra ad Albiano, nel comune di Aulla, è crollato questa mattina poco dopo le 10. Accartocciato su se stesso, all’improvviso. Afflosciatosi come una sciarpa gettata sul pavimento. Nel crollo, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti due furgoni in transito, che sono precipitati sul letto del fiume rimanendo sopra la carreggiata collassata. Il conducente di uno dei due furgoni sarebbe rimasto ferito e sarebbe stato soccorso in codice giallo. Il ponte collega la bassa Val di Vara con la Val di Magra. La notizia del crollo sta lasciando tutti increduli, ma in realtà nello scorso mese di novembre, come riferisce La Nazione, c’era stata polemica per una vistosa crepa comparsa sulla struttura. Si era fatto un sopralluogo ma il ponte era rimasto aperto.