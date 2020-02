Crosetti: “Commisso ha detto delle scemenze. Se la Juventus vince da cent’anni è perché gli avversari sprecano energie con luoghi comuni inutili”

Un attacco al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, arriva attraverso le parole utilizzate dal giornalista Maurizio Crosetti in un editoriale scritto per La Repubblica: “Le partite si vincono con Ronaldo, Immobile e Lukaku, non con gli arbitri. Il nostro modo vittimista e lamentoso di guardare il mondo, più contagioso di qualunque virus, esempio di becera incultura sportiva e debolezza psicologica (chi immagina complotti ovunque è un debole nella migliore delle ipotesi) ha colpito anche Rocco Commisso, appena arrivato ma già a suo agio nel dire che gli arbitraggi lo disgustano, anzi l’intero sistema lo disgusta, e che si farà sentire in Lega, altroché. Scemenze. Che senso avrebbe una lobby trasversale contro la Fiorentina? Pilotata da chi? E perché? Se la Juventus vince da cent’anni è anche perché gli avversari sprecano tempo ed energie: invece di combatterla sul campo la soffrono fuori, le usano contro i luoghi comuni, il potere, il fatturato, gli arbitraggi. Finché rimane questo il livello del dibattito, la Juve può stare tranquilla”.