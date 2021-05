Crotone-Fiorentina: i convocati di Cosmi, ma ci sono diverse assenze tra gli squali

Al termine dell’ultimo allenamento il tecnico Serse Cosmi ha diramato la lista dei convocati dell’ultima gara della stagione, in programma sabato 22 maggio alle ore 20:45 tra Crotone e Fiorentina all’Ezio Scida. Queste le parole del tecnico dei calabresi a proposito degli indisponibili: “Non ci saranno Magallan e Golemic squalificati e con loro neanche sicuramente Luperto e Reca. Non ci sarà neanche Cordaz per un piccolo intervento al braccio. Ha dovuto prendere del cortisone e non sarà a disposizione neanche per venire in panchina. Saranno convocati invece Di Carmine ed Eduardo Henrique, in porta giocherà Crespi dopo la grande partita di Festa con il Benevento”.