Crotone: l’ultima spiaggia viola per diversi giocatori della Fiorentina

Per qualcuno quella di Crotone sarà molto probabilmente l’ultima partita con la maglia della Fiorentina. Con la fine del campionato infatti si aprirà presto una nuova finestra di calciomercato e, se per capire il destino di alcuni dovremo prima conoscere il nome del prossimo allenatore viola, qualcuno sembra già arrivato al capolinea.

Partendo dalla difesa abbiamo già parlato di come, vista la squalifica, German Pezzella possa aver già disputato i suoi ultimi minuti in maglia viola nella scorsa giornata contro il Napoli. Insieme a lui molto probabilmente se ne andrà l’altro centrale, Nikola Milenkovic, visto un rinnovo di contratto mai arrivato e che quasi certamente non arriverà mai. Tra gli addii certi ci sono i due terzini viola Antonio Barreca e Kevin Malcuit, che torneranno rispettivamente al Monaco e al Napoli, ma domani sono alla ricerca degli ultimi minuti di un’avventura a Firenze mai decollata veramente. Anche Maxi Olivera, con il contratto in scadenza in estate, lascerà Firenze.

A centrocampo i nomi in ballo sono tanti, ma quelli che quasi certamente lasceranno sono Borja Valero, Valentin Eysseric (entrambi in scadenza di contratto) e Tofol Montiel. Probabile spazio per loro nella partita di domani contro il Crotone.

In attacco invece nessuno sembra con le valigie già in mano, anche se ad oggi nessuno è nemmeno certo della permanenza in viola.

E poi sarà l’ultima, annunciata, partita sulla panchina della Fiorentina per Beppe Iachini, che stamani ha salutato in conferenza stampa la città e i tifosi, scrivendo anche una lettera d’addio.