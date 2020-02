Crudeli a FN: “Bonaventura non rinnoverà e lascerà il Milan. Sarebbe il giocatore perfetto per la Fiorentina”

Nelle ultime ore è stato accostato alla Fiorentina il nome di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan è in scadenza di contratto, e per questo motivo potrebbe arrivare in riva all’Arno a parametro zero a fine stagione. La redazione di Fiorentinanews.com ha parlato dell’argomento con il giornalista e tifoso rossonero Tiziano Crudeli, chiedendogli cosa trapela dall’ambiente rossonero: “Da quel che ne sappiamo il ragazzo, che è un assistito di Raiola, ha deciso di lasciare il Milan. Di conseguenza non andrà a rinnovare il contratto, così che i rossoneri lo perderanno senza intascare niente. Dispiace perché è un ottimo giocatore, anzi secondo me potrebbe fare proprio al caso della Fiorentina. Infatti, pur non avendo grande fisicità, è molto bravo nel fare entrambe le fasi, inserendosi in zona offensiva ma anche contenendo quando ce n’è bisogno”.