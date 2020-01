Crudeli a FN: “Piatek via soltanto in prestito… o per 30 milioni! Cutrone? Sarebbe perfetto per giocare insieme a Vlahovic”

Nelle ultime settimane è emerso in ottica Fiorentina il nome di Krzysztof Piątek. L’attaccante del Milan, insieme a Patrick Cutrone, sembra essere ad oggi il principale indiziato per diventare il nuovo attaccante viola. Di questi due giocatori, Fiorentinanews.com ha parlato con il giornalista di fede rossonera Tiziano Crudeli:

Pensa che Piatek possa davvero approdare a Firenze nel mercato di Gennaio?

“Credo che il Milan possa essere intenzionato a cedere Piatek, ma solo in prestito. Questo perché il giocatore si è fortemente deprezzato e i rossoneri non vogliono realizzare una minusvalenza. Quindi il prestito sarebbe l’unica ipotesi, a meno che qualcuno non si presenti con un’offerta di 30 milioni”.

Il ritorno di Ibrahimovic potrebbe giocare a fare della Fiorentina?

“Secondo me no. Non bisogna pensare che Ibra sia venuto in sostituzione a Piatek o Leao, bensì in aggiunta a loro due oltre che per un ruolo carismatico all’interno dello spogliatoio. La verità è che il Milan, qualora cedesse Piatek, dovrebbe trovare subito un sostituto e come sappiamo non è mai facile nel mercato invernale”.

Cosa ne pensa invece di Cutrone? Potrebbe fare al caso della Fiorentina o sarebbe un “doppione” di Vlahovic?

“Nessun doppione, anzi potrebbe integrarsi con Vlahovic e giocarci insieme. Non dimentichiamo che Cutrone è molto bravo anche nel muoversi e creare spazi per un eventuale compagno di reparto. A me piace molto come giocatore, penso che il Milan abbia sbagliato a cederlo. In Inghilterra sta trovando poco spazio, ma rimane un ragazzo molto promettente”.