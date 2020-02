Crudeli: “Sono molto inc***ato, il Milan ha subito l’aggressività della Fiorentina in dieci. Tanto di cappello a loro”

Tiziano Crudeli, giornalista tifosissimo del Milan ha espresso il suo commento sulla gara pareggiata tra Fiorentina e i rossoneri al profilo social di CrozzoPizzo: “Sono molto inc***ato con la mia squadra perché al 62′ quando è stato espulso Dalbert il Milan era in vantaggio per 1-0 e si è ritrovato per 32 minuti in superiorità numerica. Nonostante questo ha subito l’aggressività della Fiorentina: tanto di capello, sia ben chiaro. Però certe decisioni arbitrali sono molto discutibili. Il rigore secondo me non c’era, andatevelo a rivedere 50.000 volte e poi decidete voi. Resta di fatto che fino al 60′ il Milan ha disputato una grande partita, e poi è crollato fisicamente e mentalmente subendo l’aggressività della Fiorentina”.