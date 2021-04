Stojkovic: “Vlahovic lo vedo meglio in Spagna perchè nella Liga il gioco è più offensivo. Futuro alla Fiorentina? Dipenderà dai progetti che ha la società”

Il Ct della Serbia Dragan Stojković ha parlato così di alcuni giovani prospetti della sua Nazionale, tra cui Vlahovic. Queste le sue parole alla Gazzetta Dello Sport edizione veronese: “Dusan è un giovane forte e di prospettiva della Serie A. Lo vedo meglio in Spagna, più che in Italia, perché nella Liga il gioco è più offensivo. Anche lì, dipende dai progetti che ha la Fiorentina”.

Poi su Ilic del Verona: “E’ del Manchester City, il Verona può acquistarlo per 10 milioni. Un affare che consiglia? “Ivan arriverà ad avere un valore molto più alto, in futuro, rappresenta un investimento giusto. Ma dipende dalla politica del Verona: è facile parlare quando non sei tu a pagare. Se mi domandano se lo prenderei, non posso che dire di sì”.