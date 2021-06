Cuadrado furioso sui social dopo la sconfitta col Brasile: “Non è che io non sappia perdere, ma le regole sono regole”

L’ex giocatore della Fiorentina Juan Cuadrado furioso sui social dopo che la sua Colombia ha perso in rimonta contro il Brasile in Copa America. Dopo il vantaggio colombiano siglato dal gran gol di Diaz su assist del terzino bianconero, il gol del pareggio del Brasile è stato viziato da un marchiano errore dell’arbitro, che non ha interrotto il gioco dopo essere stato colpito dal pallone, favorendo Neymar. Cuadrado ha così twittato: “Non è che io non sappia perdere, ma le regole sono regole“, e sotto la foto della norma in questione sul regolamento.

No es que sea mal perdedor pero las reglas son las reglas pic.twitter.com/kFlb6wIdlS — Juan Cuadrado (@Cuadrado) June 24, 2021