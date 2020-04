Cuadrado: “La Juventus un salto di qualità. Qui ho vinto molto di più di quello che avrei mai immaginato”

L’ex giocatore della Fiorentina e attualmente in forza alla Juventus Juan Cuadrado ha parlato all’emittente colombiana CANAL Rcn: “La Juventus è un grandissimo club. Sono contento di stare qui, questo gruppo è come una famiglia per me. Qui ti rendono tutto più semplice. Sono contento di essere arrivato a Torino perché ho vinto molti titoli di più di quello che immaginavo; spero di restarci a lungo. La mia carriera è stata fatta di step, con un aumento di livello progressivo. I primi anni difficili a Udine tra panchina e tribuna, poi a Lecce dove ho cominciato a giocare. Dopo la Fiorentina e poi il salto di qualità europeo con il Chelsea fino ad arrivare al top con la Juventus“.