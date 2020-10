Cucchi: “Avevo messo la Fiorentina tra le rivelazioni, ma con Iachini qualcosa non sta andando per il verso giusto. Le critiche sono giustificate”

Riccardo Cucchi, giornalista della Rai, ha parlato così delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Castrovilli? E’ un ottimo giocatore, ma non lo scopro certamente io: anche Mancini lo ha adocchiato. Sono convinto che potrà fare benissimo sia con la maglia viola che con quella azzurra. Prima dell’inizio del campionato avevo messo la Fiorentina tra le rivelazioni. Nella rosa della Viola ci sono giocatori di prospettiva e tanta qualità. Sinceramente mi sarei aspettato un inizio di campionato più smagliante. La squadra di Iachini sta sicuramente mettendo in mostra un rendimento al di sotto delle sue potenzialità. Beppe è un uomo di campo e ha capacità di far giocare le sue squadre con una bella dose di pragmatismo. Qualcosa è evidente che non stia andando per il verso giusto e le critiche sono giustificate. Alcuni errori tattici sono evidenti e se non ci dovesse essere una svolta, qualcosa potrebbe anche cambiare”.

