Cucchi: “Ieri il Milan ha fallito tante occasioni, ma non ha mai mollato. L’errore di Terracciano…”

Riccardo Cucchi, giornalista ed ex storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto, ha commentato su Twitter la vittoria del Milan contro la Fiorentina: “È soprattutto la voglia di non mollare che trascina il Milan. Ieri tante occasioni create e fallite di un nulla, fino al gol di Leao sull’ennesimo errore di un portiere. Oggi è toccato a Terracciano. Straordinario il pubblico del Meazza. E vittoria pesante, pesantissima per i rossoneri”.

