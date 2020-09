Cucchi: “Il centrocampo della Fiorentina è tra i migliori della Serie A. Ho molta fiducia in Iachini, mi aspetto grandi cose”

Il giornalista e ex radiocronista Riccardo Cucchi ha parlato a Sky Sport della Fiorentina e di Gaetano Castrovilli: “La maglia numero 10 non deve essere un peso, credo che abbia tutte le qualità per indossarla, anche se ricorda tanti giocatori importanti da Antognoni a Baggio. Lui è una delle realtà più importanti del calcio italiano: lo è per la Fiorentina, da cui mi aspetto grandi cose quest’anno, ma lo è soprattutto per la Nazionale. Bisogna puntarci e anche lui deve avere voglia di puntare su se stesso. Ci vuole umiltà, ma anche il coraggio di osare, soprattutto se si hanno tutte le qualità per diventare un giocatore di primo piano. La squadra? Ho molta fiducia nella Fiorentina e in Iachini, so che lui sa trasmettere molto ai suoi calciatori. Il centrocampo è tra i migliori della Serie A. Milenkovic? Troppo importante, va tenuto”.

