Cucchi: “La Fiorentina ha scelto davvero bene, Italiano ha portato idee innovative e ha un grande vantaggio”

Il giornalista di Radio Rai, Riccardo Cucchi, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Domani sera si affronteranno due squadre che stanno attraversando un momento diverso. Italiano lo stimavo già allo Spezia e a Firenze sta facendo ancora meglio: la Fiorentina è una squadra diversa rispetto al passato. L’avvento di Sarri per ora non ha dato i risultati sperati: è una squadra ancora orfana di Simone Inzaghi e che ha ancora la mentalità del suo ex allenatore. Per adesso, la rivoluzione del tecnico toscano non c’è ancora stata”.

Continua così Cucchi: “Italiano? E’ stato davvero bravo, sono tra coloro che pensava che avrebbe fatto bene. Questa volta la Fiorentina ha scelto davvero bene: porta idee innovative nel calcio, sa il fatto sua ma mediaticamente non è al centro dei riflettori e questo è un grande vantaggio”.