Cucchi: “La stagione della Fiorentina è bugiarda e ci sono segnali di ripresa. Ho stima particolare per Biraghi…”

Voce storica di Radio Rai e tifoso laziale, Riccardo Cucchi a Radio Bruno ha parlato anche di Fiorentina:

“Credo che sia stato un po’ bugiardo il cammino della Fiorentina, perché non credo sia una squadra così diversa da quella convincente dell’anno scorso. E poi perché ci sono segnali di ripresa, è una squadra che ha caratteristiche che la rendono una squadra interessante. Già il confronto con la Lazio dirà qualcosa di più, sono convinto che la Fiorentina possa fare molto di più di quanto fatto finora. La Lazio tiene i migliori? La Lazio è molto simile alla Fiorentina come capacità finanziarie e non solo, entrambe al di sotto dei grandi club. Il segnale che dà la Lazio è importante però perché vuol dire che c’è possibilità di dare soddisfazioni a chi non ha quelle possibilità economiche. La migliore campagna acquisti biancoceleste consiste spesso nella permanenza dei top. Milinkovic-Savic ad esempio non ha mai avanzato pretese o richieste di cessione.

Io sono un ammiratore di Milenkovic e ho stima particolare di Biraghi, che riesce a segnare anche da fermo. Spesso centra l’obiettivo su calcio piazzato, una dote che si vede sempre meno”.