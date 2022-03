Cucchi: “L’Inter ha smarrito quella fisionomia chiara che invece ha la Fiorentina. I viola hanno giocato la partita giusta”

Su Twitter il giornalista ed ex storico radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto Riccardo Cucchi ha commentato così la partita tra Inter e Fiorentina: “L’Inter non riesce più a ritrovarsi. La Fiorentina invece ha giocato la partita giusta, facendo pressing alto e rimanendo compatta. La squadra di Italiano ha una fisionomia chiara, quella che invece i nerazzurri hanno smarrito”.

