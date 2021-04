Cucci: “Commisso si guardi dai consiglieri, non gli avevano spiegato cosa fosse Firenze. Perché gli stadi devono diventare un club riservato per c*** morbidi?”

L’ex direttore del Corriere dello Sport, Italo Cucci, è intervenuto su Lady Radio e parlando della Fiorentina ha detto: “Ho scritto a Commisso di stare attento ai cosiddetti consiglieri, quelli che gli dicono “adesso facciamo”, “adesso spacchiamo”. Non gli avevano spiegato cosa fosse Firenze, un conto è andare agli Uffizi e un conto andare allo stadio”.

Proprio sullo stadio ha aggiunto: “Il Franchi poi sarà anche una rottura di balle, ma vorrei capire perché io sono stato per 40 anni negli stadi, prendendo l’acqua e sedendomi in gradoni freddi e di cemento e adesso si pensa che lo stadio possa diventare un club riservato per culi morbidi. Così si perde un pezzo di storia”.