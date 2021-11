Cuccureddu: “Europa? La Fiorentina ha i requisiti giusti. Non mi aspettavo questo momento della Juve, ma è in ripresa”

Antonio Cuccureddu, ex centrocampista delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno, Fiorentina e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di sabato.

Ecco le sue parole: “La Fiorentina? Credo che stia giocando bene ed abbia un centravanti fenomenale come Vlahovic, nel mirino non a caso di molti club prestigiosi, anche stranieri. Il momento della Juve? Non me lo sarei mai aspettato, ma può succedere. A guardare la classifica viene da piangere, anche se contro lo Zenit ho visto una squadra in campo in modo più organizzata, diversamente dalle altre partite”.

Prosegue: “Cosa ne penso delle dimissioni di Prandelli? Arrivati a certi livelli, con tifosi che pretendono tanto può diventare molto stressante, io lo capisco. Se la Fiorentina può lottare per l’Europa? Si, ha tutti i requisiti per farlo: gli attaccanti sono forti e la squadra nel complesso mi piace, se la può giocare. Italiano? Si vede che ha capacità e qualità per puntare in alto”.