Cuccureddu: “Sono juventino ma ho molti amici a Firenze. Non so se Belotti…”

Durante il programma un suo intervento in collegamento su Radio Musica Television, l’ex difensore di Juventus e Fiorentina Antonello Cuccureddu ha parlato delle tre stagioni passate a Firenze, commentando anche le voci che vedrebbero Belotti nel mirino del club viola. Queste le sue parole: “Dopo dodici stagioni passati in maglia bianconera non mi sarei mai immaginato di dover andare via. A Firenze ho vissuto tre anni bellissimi e, anche se sono sempre stato juventino, ho mantenuto ancora tanti legami in città. Inizialmente dovevo rientrare all’interno di un’operazione che avrebbe portato Pietro Vierchowood alla Juventus, ma alla fine poi cambiarono le cose e giocammo insieme quella stagione in maglia viola. Belotti-Fiorentina? Il “gallo” è sicuramente un buon attaccante ma non so se possa fare al caso del club viola. A mio modo di vedere i grandi profili sono altri, proverei altre piste”