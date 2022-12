Cupelloni: “Nuovo Franchi? Le infrastrutture di Nervi saranno restaurate e riabilitate. Riproporremo soluzioni originarie particolari perdute nel tempo”

Aggiustamenti in corso. Entro gennaio dovrà essere presentato il progetto definitivo per quanto riguarda il rinnovamento dello stadio Franchi, ovvero quella che è e sarà la casa della Fiorentina in futuro. Poi ci sarà anche l’avvio della conferenza dei servizi.

“Le infrastrutture di Nervi non solo saranno restaurate e riabilitate — commenta su La Repubblica l’architetto Luciano Cupelloni — ma riproporremo anche alcune soluzioni originarie molto belle e particolari che nel corso del tempo si sono perdute, come per la torre di Maratona”.