Curiosità su Fiorentina-Genoa: “pareggite” che non fa ben sperare. Pezzella occhio a Scamacca

In attesa della sfida di lunedì sera tra Fiorentina e Genoa andiamo a leggere alcuni dati curiosi che contraddistinguono le gare tra i viola e il Grifone. Dal 2011 la sfida tra Fiorentina e Genoa è quella con più pareggi, 10. Impossibile per i tifosi gigliati dimenticare lo scialbo pareggio dell’ultima giornata di due stagioni fa, che di fatto consentì alle due squadre di rimanere in Serie A. Viola imbattuti da 22 gare in casa contro i liguri, ma a secco di gol da quattro turni in campionato. Il duello dei bomber, si fa per dire, è tutto Made in Italy: Castrovilli è il capocannoniere della squadra di Prandelli con quattro reti all’attivo, mentre tra i rossoblù spicca Scamacca con sei centri tra campionato e Coppa Italia. L’azzurrino ha segnato il 46% dei gol rossoblù. Pezzella e compagni avvisati.

