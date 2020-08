Cutrone, Agudelo e la…”svolta green”

Tutti pazzi per la bicicletta in casa Fiorentina con due giocatori della squadra viola che durante la parte finale dello scorso campionato hanno fatto acquisti di mezzi a due ruote in uno dei negozi piu’ specializzati e forniti per la rivendita di veicoli con ruote gommate, e accessori ad essi collegati. L’attaccante Patrick Cutrone ed il centrocampista Kevin Agudelo infatti si sono recati nei mesi scorsi da ‘Cicli Sergio Bianchi’ in via San Gallo, 42 rosso, per l’acquisto di una bici ciascuno. Un mezzo che a Firenze come nel resto d’Italia sta spopolando, in particolare dopo il lockdown da Coronavirus, e che oltre che essere economico, comporta dei vantaggi fisico-atletici, e una velocità negli spostamenti spesso superiore ad altri mezzi, anche in virtu’ dello sviluppo del Comune di Firenze del cosiddetto ‘Progetto Bartali’, ovvero l’aumento del chilometraggio di piste ciclabili all’interno del capoluogo di regione toscano.

