Cutrone ai titoli di coda con la Fiorentina: C’è l’Emilia nel suo futuro

L’avventura di Patrick Cutrone con la Fiorentina potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio a seguito anche delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Cesare Prandelli sull’ex milanista.

In questa stagione Cutrone non è mai stato titolare in campionato ed è stato impiegato per 169 minuti. Da titolare lo si è visto contro il Padova nel terzo turno di Coppa Italia.

Per quanto riguarda il mercato invernale, sulle sue tracce ci sarebbe il Parma, ma la sua destinazione potrebbe essere un’altra, sempre in Emilia, ovvero Bologna.